"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
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"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı

"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı Kocaeli'de hastanenin acil servisinde görevli güvenlik personeli, 'maske tak' uyarısında bulunduğu şahsın testereli saldırısına uğradı.

24.05.2020 03:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:18

"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de hastanenin acil servisinde görevli güvenlik personeli, 'maske tak' uyarısında bulunduğu şahsın testereli saldırısına uğradı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlisi, kimliği belirsiz şahsı maske takması yönünde uyarılarda bulundu. Bunun üzerine başlayan tartışma sonrası acil servis önündeki aracının bagajından çıkarttığı testere ile güvenlik görevlisinin üstüne yürüyen şahıs çevredikiler tarafından sakinleştirildi. Hastane acil servisinde yaşanan bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

"Hastanede testere ile terör estirdiler"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Hastanede testere ile terör estirdiler. Darıca Farabi EAH acil servisinde, Güvenlik vardiya amiri maske tak dediği için testereyle vardiya amirimizin üzerine yürüyüp darp etmeye çalışan kendini bilmez bir şahıs resmen terör estirdi" dedi.

"Psikomanyak kişilik olarak değerlendiriyorum"

Açıklamasında şu ifadelere yer veren Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu sayısı şiddetle lanetliyorum. Böyle zorlu bir süreçte dahi böyle bir yola başvuranları insanı duygulardan sıyrılmış psikomanyak kişilik olarak değerlendiriyorum. Bu zorlu süreçten dahi ders almayıp halen, sadece vatandaslarımızın sağlığı için gece gündüz demeden canlarını siper eden hastane çalışanlarına şiddet uygulayan bu kişilere caydırıcı bir cezanın verilmemesi, artık şikayet mekanizmasını da bloke etmiştir. Tekrar böyle terör eylemlerinin yaşanmaması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı

Kaynak: İHA

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