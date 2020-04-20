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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sivas, Güncel

Maske seferberliğine üniversitede destek verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dezenfektan üretiminin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda maske üretimine başladı.

20.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:33
Maske seferberliğine üniversitede destek verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dezenfektan üretiminin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda maske üretimine başladı.

Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüse karşı (Covid-19) Türkiye'de çeşitli kurumlar faaliyetleri ile sağlık sisteminin ayakta kalması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün kurumların vatandaşlarla el ele vererek acil ihtiyaç bulunmamasına rağmen el dezenfektanı ve maske üretimi yapması, korona virüse karşı sürdürülen mücadeleyi daha etkin kılıyor. Daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından üretilen el dezenfektanından sonra Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personelinin özverili çalışması ile maske üretimine başlandı. Üretilen maskeler ile Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Üniversite'de faaliyet gösteren birimlerin ihtiyaçları olan maskelerin üretilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve tüm dünyanın maske sorunu yaşadığına değinen Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Selma Şimşek, "Tüm dünya da maske sorunu yaşanıyor. Biz de küçük çapta da olsa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak maske üretimine destek veriyoruz. Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Bölümü Tekstil Teknolojisi Programı Laboratuvarında maske üretimi yapıyoruz. Günlük kullanım olarak üretiyoruz ve istenirse sabunla yıkanıp tekrar kullanılabilir. Öncelikle Hastanemiz personelinin kullanımı için üretiyoruz tüm akademik ve idari personelimize de ihtiyaca göre üretiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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