Maske satışı serbest mi? Ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske dağıtımı durdu mu? Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilen Mayıs ayı için bir dizi karar alındı. E-devlet ve eczaneler üzerinden ücretsiz dağıtımı yapılan maskelerin satışı serbet mi oldu? Maske satışı ne zaman serbest?

Coronavirüs salgınında maske takma zorunluluğu ilk olarak market, pazar gibi kalabalık ortamlarda uygulanmaya başlanmıştı. Maskesiz dışarı çıkmanın risk olmasıyla maskeye talep arttı. Fiyatların yüksek olması ve vatandaşların satın almada güçlük çekmesiyle, maskelerin ücretsiz olarak e-devlet ve eczaneler üzerinden dağıtımına karar verilmişti. Peki, maske satışı yasağı kalkıyor mu?

MASKE SATIŞI SERBEST Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs pandemisinde Türkiye'nin, aldığı önlemler sayesinde ve vatandaşların duyarlılığı ile büyük adım attığını belirterek normalleşme sürecine geçişin başladığını bildirdi. Bu bağlamda maske satışlarının da serbest olacağını açıkladı.

İlk olarak PTT üzerinden ücretsiz dağıtımı yapılacağı açıklanan maskeler, e-Devlet aracılığı ile verilmeye başladı. Ücretsiz maske son olarak Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden de temin edilebiliyor.

Son açıklamalarla halkın kolay ulaşabildikleri yerlerde, maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek satış yapılabilecek. Maske satışlarının ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşlar ücretsiz maske kodu alabilecek. "Maske talep et" butonu tıklanarak gerekli maske talep edilebiliyor. Maske için kod oluştuysa eczaneden ücretsiz maske alınabiliyor.