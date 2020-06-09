"Maske saman nezlesinden koruyor"
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"Maske saman nezlesinden koruyor"

Bahar aylarında havada yoğun olarak bulunan polenlerin alerjik nezleye neden olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

09.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:18

Bahar aylarında havada yoğun olarak bulunan polenlerin alerjik nezleye neden olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik nezleden korunmak için maske takılmasını, mümkün olduğu kadar açık havada dışarıda kalmamayı, eve gelince kıyafetlerin değiştirilmesini ve evdeki pencerelerin kapalı tutulmasını önerdi.

Mevsimsel Alerjik rinit (saman nezlesi) havadaki polenlerin artmasıyla birçok kişinin kabusu oluyor. Saman nezlesi olan kişilerin gözlerde kaşıntı, kızarıklık, burun akıntısı, sık sık hapşırma gibi şikayetleri oluyor. Emsey Hospital'den Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, polenlerden etkilenmemek için alınması gereken önlemleri sıralayarak, tavsiyelerde bulundu.

POLENLERİN ETKİLERİ COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bahar nezlesine genelde polenlerin neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görgüner, "İklim değişikliğiyle nezlenin başladığı aylar kaydı. Önceden nisanda başlardı, şimdi mayısı buluyor ve temmuza kadar devam ediyor. Polenlerin etkileri coğrafi bölgeye göre de değişiyor. Polene bağlı bahar nezlesi olan biri Marmara Bölgesi'nde yaşıyorsa Doğu Anadolu Bölgesi'ne gittiği zaman oradaki polenlerden etkilenmeden bir süre çok rahat yaşayabilir" diye konuştu.

NEZLEDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sadece polenin değil, ev tozu, hayvan tüyü, güneş, akar ve parfümün nezleyi tetiklediğini aktaran Prof. Dr. Görgüner, "Ama bahar nezlesinde asıl faktör polenlerdir. Toza, polene ister istemez maruz kalacağız. Mümkün olduğunca bahar nezlesine neden olan etken maddelerden kaçınmaya çalışmak lazım. Polenin yoğun olduğu aylarda mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak, sosyal aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Yaz çok sıcak geçiyor zor bir ihtimal ama kapıyı ve pencereleri olabildiğince kapalı tutmalıyız. İşten ve dışarıdan geldiysek kıyafetleri değiştirmek, duş almak faydalıdır. Araçlarda polen filtreleri var zaman zaman bakımlarını yaptırmak lazım" dedi.

MASKEYİ DOĞRU TAKMAK ÖNEMLİ

Salgının hala devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Görgüner, doğru maske kullanımına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır söylüyoruz, sosyal açıdan zor oluyor ama maske ve gözlük takmak etkili bir yöntemdir. Şimdi koronavirüs salgını nedeni ile maske takıyoruz. Şu anda polen mevsimi de olduğu için alerjik hastaların yakınmalarını azaltacağı görüşündeyim. Maske takıldığı zaman polen ile olan teması azaltıyorsunuz. Koronavirüsle maskeler daha yakından tanındı. Cerrahi maskeleri kullanmak önemli ama tek kullanımlık olduğunu unutmayalım, yaklaşık 3 saatlik etki gösterir. Salgın her ne kadar etkisini yitirse de vakalar görülmeye devam ediyor, gevşemememiz gerekiyor. Maskeyi çene altına indirmeyin, elinize almayın, cebinize koymayın. Eğer maske varken öksürdüyseniz veya hapşırdıysanız o maskeyi atın, kullanmayın.  Maskeyi yıkayıp tekrar takmak da doğru değil."

"TEDAVİ EDİLMEZSE ASTIMI TETİKLEYEBİLİR"

Polen nezlesinin, tetikleyici faktörlerle karşılaşınca belirtilerinin çabuk başladığını söyleyen Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Gözde kızarma, kaşıntı, burun kaşıntısı, sık sık üst üste hapşırık, geniz ve burun akıntısı mevsimsel nezlenin en bilindik belirtileridir. Bahar nezlesi gençlerde ve erkeklerde daha sık görülüyor. Üst solunum yolu hastalığı olan polen nezlesi tedavi edilmezse alt solunum yolu hastalığı olan astımı tetikleyebilir. Tedavisi mümkün, ilaç tedavisiyle kişiler iyileşiyor. İlaçları mevsimsel kullanmaya dikkat etmek lazım. Polen mevsimi geçtikten bir süre sonra şikayetler tamamen kaybolduysa doktor kontrolu altında ilaç kullanmayı kesebiliriz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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