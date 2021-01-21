Maske, sadece koronavirüsten değil soğuktan da koruyor

SİVAS'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen soğuk hava insanları etkiliyor. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan maskeler, kış ayında Sivas halkını soğuktan da koruyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında geçen yıl Nisan ayında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Soğuk havanın etkisini göstermeye başlamasıyla maske kullanımı da arttı. Gece saatlerinde sıfırın altında eksi 20 derece, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 17 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları kentte yaşayan vatandaşlara maske kullanımını alışkanlık haline getirdi. Başlangıçta koronavirüsten korunmak için maske taktıklarını belirten vatandaşlar önceki kışlarda ağız ve burunlarını üşütmemek için atkı taktıklarını ancak bu yıl maskenin de aynı işlevi gördüğünü söyledi.

Maskenin gripten de koruduğunu söyleyen Hacı Doğan (60), "Ben şu an hiç grip olan birini göremiyorum. Demek ki maskenin birçok faydası var. Sadece koronavirüsten değil normal griplerden de koruyor. Sivas gibi bir yer için çok güzel. Dikkat ettiğim kadarıyla Sivas'ta yüzde 95 maske takılıyordu diye düşünüyorum ama şimdi soğuk havanın da etkisiyle bu yüzde yüz olmuştur" dedi.

'MASKE BU HAVALARDA ÇOK UYGUN OLDU'

Maskeden çok memnun olduklarını belirten Tevfik Yavuz (55) ise, "Sivas'ta eskiden beri vardı. Soğuk havalarda kaşkol takarlardı ki akciğerlere soğuk hava girip de zatürre, verem gibi hastalıklara yakalanmasınlar. Büyüklerimiz bize 'Ağzınızı kapatın, kaşkolünüzü takın' derlerdi. Şimdi de bu pandemi döneminde maskenin hayatımıza girmesi bu havalar için Sivas'a çok uygun oldu. Maskeyle birlikte ağzımızı kapattığımız için soğuktan da korunmuş oluyoruz. Sadece virüs yüzünden değil soğuklar için de kullanıyoruz. Şurada koronavirüsün bir yıllık mazisi var. Oysa bizler hep bu şekilde yaşadık. Benim annem hiç ağzını açmazdı bu mevsimlerde. 'Havadan insanın içine soğuk dolar' derdi. Bilim kurulu da maske mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim diyor. Bizde maskemizi hem soğuktan korunmak için hem de virüsten korunmak için kullanıyoruz, çok da memnunuz" diye konuştu.

'MASKE HEM SOĞUKTAN, HEM DE VİRÜSTEN KORUYOR'

Maskenin bu yıl soğuğa da yaradığını söyleyen Firdevs Gülbeniz (18) ise, "Maskenin çok işe yaradığını düşünüyorum. Normal zamanda da Sivas'ta bu mevsimlerde virüs olmasa dahi maske benzeri şeyler takıyoruz. Bu yüzden avantajları da oldu maskelerin. Maske bizleri hem soğuktan hem de virüsten koruyor" diye konuştu.

Maskenin kışın Sivas'ta çift işlev görmeye başladığını belirten Celal Kaval (59) da, "Çoğu insan hem soğuktan yüzümüzü korusun hem de koronavirüsten korusun diye takıyor maskeyi. Başımızdaki bere ne için varsa maske de bir nevi o sebeple var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı