Maske, mesafe ve hijyen unutuldu, grip vakaları arttı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, maske, mesafe ve hijyen kurallarına yaşanan gevşemeyle birlikte grip olgularında dünya genelinde bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı da grip aşısının önemini hatırlattı.

Pandemi sonrası özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarında düşüş yaşandı. Ancak son dönemde maske, mesafe ve hijyen konularındaki gevşeme ile solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı.

Gribin hafife alınmaması gerektiğini dile getiren İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ise, "Dönemin başında Avrupa'daki birçok sağlık kuruluşundan bu sene gribin daha şiddetli geçeceğine yönelik açıklamalar oldu. Bulunduğumuz günler gribin yeni yeni arttığı günler. Geçen sene maske, mesafe ve hijyen gibi Covid-19 tedbirlerine çok katı uyulduğu için normalden çok daha hafif geçirdik. Ancak bu sene gerek okulların açılması, gerek maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilememesi nedeniyle gribin daha da artması yönünde kaygılarımız var. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Pandemi kurallarına uyalım. Kapalı alanlardan uzak duralım. Bunlara uymak sizi Covid-19'dan olduğu gibi gribal enfeksiyonlardan da koruyacaktır. Gribi hafife almayalım. Dünya nüfusunun yüzde 20'si olan 1 milyara yakın kişi, her yıl gribi yakalanıyor. Dünya üzerinde 600 bine yakın kişiyi gripten yitirebiliyoruz. Bundan dolayı özellikle ileri yaştaki kişiler, gebeler, kronik hastalığı olanlar, solunum yetmezliği ve kalp sorunu olanlar, grip aşılarını ihmal etmesinler" ifadelerini kullandı.