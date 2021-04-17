Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti
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Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti

İhlas Haber Ajansı / MÜCAHİT TOY - Haberler | Sağlık

Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti Grip ve soğuk algınlığı hastalığının azalması ile birlikte ilaç kullanım miktarı da düştü 9'uncu Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış: "Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların sayısı yaklaşık olarak 3'te 1 oranında azaldı" "Covid-19...

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Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti

Grip ve soğuk algınlığı hastalığının azalması ile birlikte ilaç kullanım miktarı da düştü

9'uncu Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış:

"Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların sayısı yaklaşık olarak 3'te 1 oranında azaldı"

"Covid-19 sebebiyle insanlar hastanelerden kaçındığı için ufak rahatsızlıklar için eczaneleri tercih etmeye başladı"

ESKİŞEHİR - 9'uncu Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla kullanılmaya başlanan maskenin yanı sıra daha tedbirli olmak adına uyulan sosyal mesafe ve hijyen kurallarının grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını ve dolayısı ile bunlarla ilgili ilaç kullanımının da azaldığını belirtti.

Türkiye'de görülen ilk Covid-19 vakasıyla birlikte zorunlu hale gelen maske kullanımı birinci yılını tamamlarken, uyulan tedbirlerle birlikte virüs ve bakterilerin bulaş riskinin azaldığını hatırlatan 9'uncu Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, bu dönemde insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına takviyeler vitamin ilacı almalarının grip olmalarını engellediğini söyledi. Metin Kamış, maske kullanımı konusunda şunları ifade etti:

"Tayland ve Vietnam gibi ülkelerde maske sürekli olarak kullanılıyor, pandemi öncesinde de maske kullanımı vardı o bölgelerde, bundan dolayı grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları çok az görülüyordu. Pandemiyle birlikte ülkemizde de maske kullanımının zorunlu hale gelmesi ve sosyal mesafeyle kişisel hijyene dikkat edilmesiyle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar azaldı. Ayrıca 2018 ile 2019 yıllarının sonlarıyla günümüzü kıyasladığımızda hasta sayısı yaklaşık olarak 3'te 1 oranında azaldı. Bu azalışa insanların belirli saatlerde dışarı çıkmamaları, okulların uzaktan eğitime geçmiş olması ve insanların vitamin takviyeleri alarak kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri etken oldu."

"Önce eczanelere başvurmaya başladılar"

Covid-19 sebebiyle insanların hastanelerden de kaçındığını aktaran Kamış, vatandaşların ufak rahatsızlıklar için eczaneleri tercih ettiğini söylerken sözlerine şunları da ekledi:

"İnsanlar neredeyse hekimlerden bile daha önce eczanelere başvurmaya başladılar. Eczanelere gelen vatandaşlarımıza belirttikleri semptomlarda bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa biz önerilerde bulunarak sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olabiliyoruz. Fakat hekimlerin görmesi gereken bir durum varsa illa ki hastane ve sağlık merkezlerine yönlendiriyoruz. Çünkü insanlar salgından dolayı hastanelere girmekten çekiniyorlar. Raporlu ilaçları insanlar tekrar doktora gitmeden eczaneden gelip 3 ayda bir alabiliyorlar. Bu da hem vatandaşlar için kolaylık sağlıyor hem de sağlık kurumlarında yoğunluk oluşmasının önüne geçiyor.

Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti
Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti
Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti
Maske, mesafe ve hijyen gribin önünü kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜCAHİT TOY

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