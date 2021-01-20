Maske kutusundan uyuşturucu çıktı
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Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

20.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:40
Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçilirildi.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçilirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, S.A.A. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada maske kutusuna peçeteye sarılı halde saklanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ile şeker kutusu içerisine gizlenmiş kontak anahtarı görünümlü  hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Maske kutusundan uyuşturucu çıktı
Maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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