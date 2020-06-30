Maske kumaşındaki ilave gümrük vergisine sıfırlama Maske üretiminde kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi, ekim ayına kadar yüzde sıfıra indirildi.

Maske üretiminde kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi, ekim ayına kadar yüzde sıfıra indirildi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında maske üretiminde girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi, 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA