"Maske kullanmama cezası yüksek olsun"
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"Maske kullanmama cezası yüksek olsun"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

19.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:41
– Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlenirken, birçok vatandaş maskesiz gezenlere verilecek cezanın artmasını talep etti.Bahçelievler ve Sultanbeyli Belediyesi ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.

1 Haziran itibariyle Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından son bir haftada vaka sayılarındaki artış, yeni tedbirlerin alınmasına sebep oldu.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler başladı. Bahçelievler Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi de ilçelerin en kalabalık merkezlerinde denetimlerini sürdürdü.Belediye ekipleri vatandaşlara da maske dağıttı. 

"MASKE TAKMAYANLARA PARA CEZASI DAHA DA ARTSIN"

İbrahim Yıldırım, sokakta maske takmayanlara verilecek cezanın doğru bir uygulama olduğunu ifade ederek, son zamanlarda insanların kuralları boşladığını, sanki virüs yokmuş gibi davrandığını ve bu ceza ile tekrar herkesin kurallara daha çok uyacağını söyledi. Hacer Kuşçu ise toplum olarak herkesin önlemini alması gerektiğini dile getirerek, "Maske takmayanlara ceza gelmesi çok iyi oldu. Çünkü maske takmayanlar başkalarının haklarına da giriyorlar. Bu bir nevi kul hakkı. Belki o maske takmayanlardan virüs bana bulaşacak. Özellikle metrobüs ve otobüslerde görüyorum. Otobüse binerken takıyor, bindikten sonra içeride çıkarıyor. Cezaların bu sebeple daha artmasını isterim ve ancak bu şekilde Koronavirüs'ten kurtuluruz" dedi.

ZABITALARDAN "MASKE" UYARISI

Zabıta ekipleri maske takmayan vatandaşları da uyardı. Kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, 'Neden maske takmıyorsunuz? Bundan sonra cezai işlem uygulanacaktır' şeklinde uyarılarda bulunan Zabıta Ekipleri, bu süreçte özellikle vatandaşların maske takmasını ve özen göstermesini söyledi. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesiliyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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