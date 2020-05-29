Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön yüzüne dokunmak"
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Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön yüzüne dokunmak"

- Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön yüzüne dokunmak" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

29.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:54

- Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön yüzüne dokunmak"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk:

"Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır"

-"Burnunuzu kapatacak şekilde takın ve elinizle dokunmayın"

ELAZIĞ - Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsurun maske kullanmak olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, "Maske takılıyken en sık yapılan yanlış elimizle ön yüzüne dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri, diğer mikroorganizmaları elimizle etrafa saçarız" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk, birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Maske kullanmanın solunum yolu enfeksiyonlarının önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Denk, maske takıldığında burnun açık bırakılmasının da enfeksiyon bulaşma ihtimalini artıracağını vurgulayarak en çok yapılan yanlışın ise elle dokunmak olduğunu söyledi.

Maske takmadan önce el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Affan Denk, "En az 20 saniye boyunca bol su ve sabunla ellerimizi yıkamalıyız. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır. Maske kullanılırken en önemli kural ise maskenin doğru kullanımıdır. Maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılması gerekir. Burun açık kalırsa virüsler hasta kişilerden ortama bulaşabilir" diye konuştu.

Burnunuzu kapatacak şekilde takın ve elinizle dokunmayın

Maskenin burnu kapatacak şekilde kullanılmasının çok önemli olduğuna dikkat edilmesini isteyen Uzm. Dr. Denk, "En sık yapılan yanlış, maske takılıyken elimizle maskeye dokunmaktır. Bu şekilde maskeye bulaşan virüsleri elimizle etrafa virüs saçarız. Maskeler kullanılırken ortam koşullarına bağlı olarak çoğunlukla 3 saat içerisinde nemlenir ve kirlenir. Kullanılan maskeler mutlaka çöpe atılmalıdır. Bazen cebe koyuluyor veya sonrasında tekrar kullanılıyor, bu çok yanlış bir davranış. Bazen virüsü bu şekilde başkalarına da bulaştırabiliriz. Elimizle maskeye dokunduktan sonra ağzımıza veya burnumuza dokunursak kendimiz de virüsü kapabiliriz. Dolayısıyla maskeler tek kullanımlık olmalıdır. Çoğunlukla kullanılan 2 çeşit maske vardır. Biri tıbbi (cerrahi) maske diğeri ise daha çok özel durumlarda sağlık çalışanlarının kullandığı N95 adlı maskedir. Özellikle hasta olanların kullanması gereken maske tıbbi maskedir. Dışarıda kullandığımız maskeler de tıbbi maske olmalıdır. Hasta olan kişiler filtreli maskeleri kullanmamalılar, çünkü bu maskeler aracılığıyla dışarıya hastalık bulaştırabilirler" ifadelerini kullandı.

Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: 'Elimizle ön yüzüne dokunmak'

Kaynak: İHA

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