Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı sucuğundan maske yaptı

Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı sucuğundan maske yaptı Afyonlular sucuktan maskede yaptı Afyonkarahisar'da bir esnaf, Covid-19'a karşı maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Osmanlı sucuğundan maske yaptı.

Maske kullanımına dikkat çekmek için Osmanlı sucuğundan maske yaptı

Afyonlular sucuktan maskede yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir esnaf, Covid-19'a karşı maske kullanımına dikkat çekmek amacıyla Osmanlı sucuğundan maske yaptı.

Sucuğuyla ünlü Afyonkarahisar'da da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri üst safhaya çıkartılmış durumda. Şehrin tamamında neredeyse tüm esnaf maskesi müşteri kabul etmiyor. Ancak maske kullanmayanlara karşıda Afyonkarahisar'da bir esnaf dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin meşhur sucuğunun kullanıldığı Osmanlı sucuğundan yapılan maske bir mankene takılarak işyerinin girişine konuldu. Bu ilginç maskeyi gören vatandaşların bazıları bir espri olarak değerlendirse de bazıları da doğru bularak maskelerini taktı.

"Maske kullanımına dikkat çekmek için bunu yaptık"

Esnaf Zafer Murat Çakır Afyon sucuğuna ve maske kullanımına dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, "Afyonun biliyorsunuz ki sucuğu meşhur. Türkiye'ce bilenen markalar var, Türkiye'ce bilinen bir kalitesi var. Hem buna dikkat çekmek, hem de maske kullanımına dikkat çekmek için bunu yaptık. Çünkü görüyoruz maske kullanımına çok dikkat edilmiyor. Covid19'da farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptık. Bizim Osmanlı sucuğu dediğimiz kalın dilim sucukla bir dilim alarak lastiklerle mankenimizin kulağına taktık. Bununda ağız bölgesini sucukla kapatmış olduk. Aslında amacımız maske kullanımını arttırmak ve dikkat çekmek. Maske kullanımı çok önemli, Covid-19'un yayılmaması için hepimizin dikkat etmesi gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA