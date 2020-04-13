Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? E Devlet ücretsiz maske SMS kodu nedir?
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Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? E Devlet ücretsiz maske SMS kodu nedir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında 20-65 yaş arası vatandaşlar ücretsiz maske alabilecekler. Maske sayısı ve adedi gibi konularda sınırlamaların bulunduğu uygulaada maskeler, SMS'le gelen maske kodu ile alınacak. Peki, Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske SMS kodu nedir? Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır?

13.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:23
Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? E Devlet ücretsiz maske SMS kodu nedir?

Ücretsiz maske uygulamasının başlamasıyla 20-65 yaş arası vatandaşlar e Devlet başvurusu yaparak SMS kodları ile eczanelerden 5 adet maskeyi alabilecekler. Uygulamanın başlamasıyla vatandaşlar Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? E Devlet ücretsiz maske SMS kodu nedir gibi soruların yanıtlarını merak etti.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikle İstanbul ve Ankara'da başlatılan ücretsiz maske uygulamasından maske almak için telefonlarına SMS'le kod gelmesini bekleyecek. Maske kodunun herkese aynı anda gelmesi durumunda eczanelerde sıkışıklık olma ihtimaline karşı SMS kodları belirli gruplara sıra sıra gönderilecek. Telefona SMS kodu geldiğinde TC kimlik numarası ile eczaneden maske alınabilecek.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, "20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebilecek." dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin eczanelerden temin edilmesi uygulaması kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığınca telefonlarına SMS kodu ulaştırılmadan eczanelere başvurmamasını istedi.

Çolak, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi.

Maske kodu nedir? Maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için gereken SMS kodu nasıl alınır? E Devlet ücretsiz maske SMS kodu nedir?

ÜCRETSİZ MASKE KODU NEDİR?

Ücretsiz maske kodu, eczanelerden ücretsiz maske almak için telefonunuza gelecek olan onay kodudur. Bu kod ile eczanelerden ücretiz maske alabilirsiniz. Ücretsiz maske alma hakkı ise 10 günde 5 adet maskedir?

KAÇ ADET MASKE ALINABİLİR?

Ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların 10 günlük süre için 5 maske alma hakkı var.

Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

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