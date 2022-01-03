Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Aslan oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Aslan beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Aslan kimdir? Aslan maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Aslan gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Aslan maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Aslan hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Aslan'ın performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Aslan maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Aslan kimdir belli olmadı.
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