Maske fiyatları ne kadar? Maske tavan fiyatı nedir? Maske taban fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar olarak belirlendi? Koronavirüs maske fiyatları!
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Maske fiyatları ne kadar? Maske tavan fiyatı nedir? Maske taban fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar olarak belirlendi? Koronavirüs maske fiyatları!

Maske fiyatları ne kadar? Maske tavan fiyatı nedir? Maske taban fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar olarak belirlendi? Koronavirüs maske fiyatları!
07.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:36

Koronavirüs nedeniyle maske satışı yasaklanmış ve sadece devlet tarafından dağıtılmaktaydı. Son olarak maske satışının tekrar başlayacağı duyuruldu ve tavan fiyatları belirlendi. Buna göre maske fiyatı ne kadar? Taban ve tavan fiyatı nedir?

Corona virüsün tüm dünyayı etkisi altına alması nedeniyle uzun zamandır birçok ülkede maske satış ve maskeye ulaşım problemleri yaşanıyordu. Ülkemizde de maske satışı fahiş fiyatlar ve karaborsacılık nedeniyle engellenmişti. Maskeler devlet tarafından vatandaşa dağıtılıyordu. Corona'dan normalleşmenin başlaması ile birlikte devlet özel şirketlerin maske satışlarına tekrardan izin verdi. Aynı zamanda taban ve tavan fiyatları ile kdv belirlemesini yaptı. Peki maske fiyatları nedir ve ne kadardan satılabilecek?

MASKE TABAN VE TAVAN FİYATI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacağını açıkladı. İlk olarak İstanbul'da başlayacak uygulamayla maskeler 50'li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketlerde de satış olacak.

Maske fiyatları ne kadar? Maske tavan fiyatı nedir? Maske taban fiyatı nedir? Maske fiyatları ne kadar olarak belirlendi? Koronavirüs maske fiyatları!
MASKE SATIŞI BAŞLIYOR

İLK OLARAK İSTANBUL'DA SATIŞ BAŞLIYOR

Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları (1)
İSMET: 1 tl ye KDV satılacak maskeyi kimse üretmez. 70 krş maliyet üretici karı sonra toptancı karı ve parekende karı . ??
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