Maske fiyatları ne kadar? Corona virüs için maske fiyatları nedir? Güncel ağız maskesi fiyatları? Corona virüsü ve hastalıklardan koruyan maske!
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Maske fiyatları ne kadar? Corona virüs için maske fiyatları nedir? Güncel ağız maskesi fiyatları? Corona virüsü ve hastalıklardan koruyan maske!

Corona virüsü artık neredeyse hayatımızın bir parçası oldu. Korona virüsten korunmak için alınacak önlemler arasında şüphesiz en önemlisi koruyucu maske kullanımıdır. Maske taleplerinde ciddi bir artış ve ticari kaos oluşmuş durumda. Peki maske fiyatları ne kadar?

11.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:05
Maske fiyatları ne kadar? Corona virüs için maske fiyatları nedir? Güncel ağız maskesi fiyatları? Corona virüsü ve hastalıklardan koruyan maske!

Korona virüsü için herkesin birey olarak sorumluluk alması ve korunması gerekmekte. Özellikle genel temizlik dışında sosyal hayatta okul, iş, toplu taşıma gibi alanlarda aktif olan birisiyseniz maske kullanmanız kesinlikle sizin yararınıza olacaktır. Peki maske fiyatları ne kadar? Maske rahatlıkla alınabilir mi? En düşük ve en yüksek maske fiyatları nedir? Tüm bu soruların cevabı sizin için haberimizde.

CORONA VİRÜSÜ MASKE FİYATLARI NE KADAR?

Maskeler tıbbi ve kişisel kullanım olmak üzere ayrılmakta ve niteliklerine göre de özellikleri değişmektedir.

En düşük maske fiyatları:

En düşük maske fiyatları piyasada ortalama olarak 9 türk lirası'ından başlamaktadır.

En yüksek maske fiyatları:

En yüksek maske fiyatları ise piyasa ortalaması olarak 8 bin türk lirası'na kadar satılmaktadır.

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Umut Güner
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Haber Yorumları (4)
MEHMETALİ: iyi ki virüs çıktı fırsatçı bunlar
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SEZGİ: abi alt tarafı maske ya maske ne bu fiyatlar uçmuş
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DENİZ: fırsatçı bunlar
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ADS: DESENİZE GENE OLAN FAKİRE OLACAK. ZENGİNLER EN KALİTELİ MASKEYİ ALACAK BİZ FAKİRLERE DE EN KALİTESİZ UCUZU DÜŞECEK!!!
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