Maske Fiyatı Ne Kadar Olacak? İşte Detaylar
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Maske Fiyatı Ne Kadar Olacak? İşte Detaylar

Maske Fiyatı Ne Kadar Olacak? İşte Detaylar
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Maske nasıl satılacak? İşte merak edilen detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Maske nasıl satılacak? İşte merak edilen detaylar.

Maske Satışı Nasıl Olacak?

Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya geldi. Hürriyet'in aktardığı bilgiye göre, cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlendi. Marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin 1 TL olması bekleniyor.

Koronavirüste Son Durum

5 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 129.491 oldu. Toplam can kaybı ise 3.520'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 73.285 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 707 olduğu duyuruldu.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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