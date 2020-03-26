Maske fırsatçılarına karşı gönüllü olup üretime başladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Maske fırsatçılarına karşı gönüllü olup üretime başladılar - Haberler
Koronavirüs, Van, Güncel

Maske fırsatçılarına karşı gönüllü olup üretime başladılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğündeki gönüllüler, hastane, resmi kurum ve dezavantajlı vatandaşlara maske yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:26
Maske fırsatçılarına karşı gönüllü olup üretime başladılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğündeki gönüllüler, hastane, resmi kurum ve dezavantajlı vatandaşlara maske yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce de çalışma başlatıldı.

Daha önce yöresel kıyafet tasarımının yapıldığı tam donanımlı atölyede, maske üretimi için 4 kişiden oluşan gönüllü bir ekip oluşturuldu.

Adana'dan sipariş edilen antibakteriyel kumaştan tek kullanımlık maske üretimine başlayan ekip, günde 800-1000 maskeyi işlemlerden geçirdikten sonra hazır hale getiriyor.

Dezenfekte işleminin ardından paketlenen maskeler, başta hastane ve resmi kurumlar olmak üzere kentteki dezavantajlı vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Bu işin fırsata dönüştürülmesini engellemek durumdayız"

Enstitü müdürü Neşe Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske üretimini gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üretim için il dışındaki üreticilerle iletişime geçerek kumaş temin ettiklerini anlatan Evliyaoğlu, "Kumaş geldikten hemen sonra seri bir şekilde üretime geçtik. Akşam geç saatlere kadar üretim yapıyoruz. Günlük ortalama 800 maske üretiyoruz. Bunun yanında sınırlı sayıda bone ve tulum da yapıyoruz. Amacımız dezavantajlı insanlarımıza bu maskeleri ulaştırmak. Yine Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere sağlık ve diğer kurumlara da dağıtılıyor." diye konuştu.

Normal maskelerden farklı olarak kalın ve medikal özelliği olan kumaş kullandıklarını ifade den Evliyaoğlu, "Piyasada ince kumaş var ama bu iki katlı ve daha koruyucu." dedi.

Evliyaoğlu, bu zor günlerde herkesin fedakarlık yapması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz eğitimciler fedakarlık yaparak bu işin fırsata dönüştürülmesini engellemek durumdayız. Bizden sonrakilere iyi örnek olabilme düşüncesindeyiz. Bu kapsamda hem sağlık konusunda destek olmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlarsak, kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Bu iş fedakarlık gerektiriyor ve para kazanmak amacıyla yapılmamalı. Tüm kurumların bu konuda destek olması gerekir."

Usta öğretici Erdem Özbey de maskeleri dört aşamadan geçirdikten sonra kullanıma hazır hale getirdiklerini belirterek, "Atölyemizde daha önce yöresel ve modern kıyafetler tasarlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ülkemizde maske ihtiyacının arttığını gözlemledik. Bizler de antibakteriyel kumaş temin ederek maske üretimine başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
İstanbul'un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü! Haberler
İstanbul'un göbeğinde İngilizce öğretmeninin sır ölümü!
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi Haberler
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara 'angut' dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sıla Ender Saraç Serra Yılmaz Olga Kurylenko
Spor Falcao Fatih Terim Fernando Muslera Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Açıklama Futbolcu 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Maske fırsatçılarına karşı gönüllü olup üretime başladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:42:19. #1.15#
title