Maske fabrikası gibi lise: Günde 6 bin maske üretecek Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'maske kesim makinesi' alarak seri üretime geçti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'maske kesim makinesi' alarak seri üretime geçti. Günde 5-6 bin maske üretecek lise, Türkiye'ye örnek oldu.

Korona virüsü vakaları her geçen gün artış gösterirken, tıbbı maskeye ve koruyucu önlüğe olan talep artıyor. Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmen, öğrenci ve personelleri, sağlık çalışanlarının yanında olmak için kolları sıvadı. Fabrika gibi çalışan lise ilk olarak 5 öğretmen, 2 personel ve 2 öğrenci ile 24 Mart tarihinde başladıkları üretim işinde günlük 600 maske üretimi yaptı. Akabinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle okula bir 'maske kesim makinesi' kazandırıldı.

SERİ ÜRETİME GEÇTİ

Üretimi hızlandıran lise, makinenin gelmesiyle günde 5 ile 6 bin kadar üretim yapmayı hedefliyor. Kesim makinesinden çıkan maskeler öğretmenlerin eline lastikleri takılarak son halini alıyor. Aynı zamanda maske üretiminin yanı sıra bir grup öğretmende koruyucu tek kullanımlık önlük üretiyor. Üretilen maske ve koruyucu önlükler Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne veriliyor.

"HEDEFİMİZ GÜNDE 5-6 BİN MASKE ÜRETMEK"

Ürettikleri malzemeler ile her daim sağlık çalışanlarının yanımda olduklarını ifade eden Okul Müdürü Sudiye Demircioğlu, "Bu salgın ülkemize geldikten sonra 24 Mart'ta bize düşeni yapmak için arkadaşlarımızla bağlantı kurarak gönüllü gelen personel ve öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşündük. Gazi Devlet Hastanesi ile iş birliği içinde kendi çapımızda maske üretimine başladık. Malzemelerimizi Gazi Devlet Hastanesi verdi. Hastanenin maske, önlük gibi malzemelerini karşılamak için bu işe girdik. Daha sonra seri bir şekilde daha çok üretebilmenin imkanlarının aradık. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla okulumuzda bulunan atölyede günlük 600 maske ürettik ve 100 adette koruyucu önlük dikme olayını yaptık. Makinenin gelmesiyle usta öğretici ve makine kullanım oranın bağlı olarak daha çok üreteceğiz. Hedefimiz günde 5 ile 6 bin arasında maske üretmektir" dedi.

Üretime devam eden lise herkes tarafında takdir topluyor.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

Kaynak: İHA