'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
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'Maske düştü', vakalarda artış görüldü

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Sağlık

- 'Maske düştü', vakalarda artış görüldü Mardin'de maske ve mesafe kullarına uyulmamasının ardından vaka sayılarında artış yaşandı.

- 'Maske düştü', vakalarda artış görüldü

MARDİN - Mardin'de maske ve mesafe kullarına uyulmamasının ardından vaka sayılarında artış yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar maske ve mesafe kuralları göz ardı etti, vaka sayıları da bununla birlikte tırmanışa geçti. Risk haritasında mavi renge sahip olan Mardin kırmızıya döndü.

Korona virüs konusunda insanların pasif davrandıklarını belirten esnaf Osman Altınbal, "Dikkat etmiyorlar. Çoğu insan maskesiz ve temas halindeler. Öpüşüp, tokalaşıyorlar. Bence şu an o temas etme safhasına gelmedik. Tabi hal böyle olunca risk ve vaka sayısı artar. Yani insanlar kendine dikkat etmeyince vaka sayısı artar. Ben 2 doz aşı oldum. Yakında 3'üncü doz aşımı da olacağım" dedi.

Vaka artışının en büyük nedeninin maske takmama olduğunu aktaran İsmail Öztürk isimli vatandaş, "Düğün salonlarını serbest bıraktılar, misafirler sık sık gelip gidiyor. Düğün salonları, mevlitler herhalde bunlarla alakalı kaynaklanıyor. Millet sanki korona bitmiş gibi davranıyor. Maskesiz gezip, insanlar birbirlerine fazla yaklaşıyor. İnsanlar artık bunun olmadığını düşünüyor. Aşı 2 sefer oldum. Herkesi aşıya davet ediyorum. Şimdi Allah razı olsun devlet bu aşıyı bize para almadan yapıyor. Devlet vatandaşın düşmanı değil ki aşı iyidir" diye konuştu.

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'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
'Maske düştü', vakalarda artış görüldü
'Maske düştü', vakalarda artış görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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