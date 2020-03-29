Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı
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Almanya, Köln, Dünya

Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı

Almanya'da yaşayan Michaela Fischer, koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günümüzde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri haline gelen maskeleri dikerek ücretsiz dağıtıyor.

29.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:04
Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı

Almanya'da yaşayan Michaela Fischer, koronovirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günümüzde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri haline gelen maskeleri dikerek ücretsiz dağıtıyor. Türk komşularına da ücretsiz maske veren Fischer, neden maske diktiğini yaptığını ve maskeleri ücretsiz dağıttığını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan iki çocuk annesi Michaela Fischer, diktiği maskeleri ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtıyor. Fischer, sosyal medya ya da telefon yoluyla kendisine ulaşanlara maskelerini dikip, aynı gününde teslim ediyor. Türk komşularının da övgüyle bahsettiği Fischer, maskelere ücret ödemek isteyenlerden yardım derneklerine bağış yapmalarını istiyor. Maskesi ellerine ulaşanlar da sosyal medyadan paylaşım yaparak Fischer'a teşekkür ediyor.

'HEM BABAMI, HEM DE ÇEVREMDEKİLERİ KORUMAK İÇİN'Babasının kanser hastası olduğunu, hem babasını hem de çevresindeki sevdiklerini korumak istediğini belirten Michaela Fischer, "Babam kanser olduğu için aklıma geldi. Her 14 günde bir kemoterapi alıyor. Hem babama hem de çevredekileri korumak için bu aklıma geldi. Şu anda zaten çok az bulunuyor. Ben kesinlikle ücret istemiyorum. Yeterince zaman ve hammadde bulduğum müddetçe bu işi yapmaya devam edeceğim. Bu işi kazanç yolu olarak düşünmedim" dedi.'İHTİYAÇ DUYANLARA SATARSAM AYNADA YÜZÜME BAKAMAM' Maskelere ihtiyacı olan insanlardan para alırsam aynada yüzüne bakamayacağını ifade eden Fischer, "Başlarda sadece maskelere ihtiyacı olan insanlar benden talep ediyordu. Ama artık kasaplar, marketler, hasta bakım servisleri, yaşlı bakımı yapan yerler de talep etmeye başladı. Ama ticaretini yapanlara değil, ihtiyaç sahipleri için dikiyorum. Talep eden insanlar yakınımda oturuyorsa kapıdan gelip alabiliyorlar. Uzak yerlerde oturanlara ise postayla gönderiyorum" diye konuştu.'MASKELER 60 DERECEDE YIKANIP TERKAR KULLANILABİLİR'Fischer, diktiği özel maskelerin 60 derecede yıkanıp tekrar kullanılabildiğini dile getirerek, "Karşılığında para istemiyorum. Ama bağış yapmak isteyen olursa kumaş ya da diğer malzemeleri bağışlayabilirler. Almanya'da şu an maskelerin bulunamayışı üzücü. Aslında çok basit, herkes dikebilir. Her kes bir adım atarsa işimiz kolaylaşır" dedi ve bir maskenin ortalama yarım saat sürede hazır hale geldiğini söyledi. Fischer, "Bir maske dikmek yaklaşık 30- 35 dakikamı alıyor. Böyle ihtiyaç duyulan bir zamanda, maskelerin kaybolması hastanelerden çalınması, piyasada yeterince bulunmaması üzücü" ifadelerini kullandı.TÜRK KOMŞUSU İNTERNETTEN BULMUŞMarket ve eczanelerde maske bulamayan Erhan Ertaş isimli bir Türk vatandaşı, internet üzerinden bulduğu Michaela Fischer'ın mahallesinde yaşadığını görünce iletişime geçti. Erhan Ertaş, Fishcer'ın, maskeler için ücret istemediğini ve "Hayır kurumuna bağışla" dediğini ifade etti. Ertaş, her yerde maske ararken sosyal medyadan Fischer'ın maske diktiğini gördüğünü, anne ve babası için aldığı iki maskeyi kendisine ücretsiz verdiğini söyledi.'HALA BÖYLE İYİ İNSANLAR VARMIŞ'

Köln'ün Zollstock semtinde yaşayan Ergün Arslan, marketlerde bulamadığı maskeyi internette araştırması sonucu Köln'ün Nil bölgesinde Michaela Fischer'ın dikerek ücretsiz dağıttığını öğrendi. Maskeyi almak için Fischer'a gittiğini ve kendisinden maskeler karşılığında ücret istememesi sonucu, "Hala böyle iyi insanlar var mı?" diye şaşırdığını söyledi.


Kaynak: DHA

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