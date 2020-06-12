Maske, dezenfektan, ilaç çalan "Pandemi çetesi"ne operasyon kamerada
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Maske, dezenfektan, ilaç çalan "Pandemi çetesi"ne operasyon kamerada

İSTANBUL'da girdikleri iş yerleri ve evlerden onlarca çeşit mal çalan 10 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

Maske, dezenfektan, ilaç çalan
12.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:24
İSTANBUL'da  girdikleri iş yerleri ve evlerden onlarca çeşit mal çalan 10 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin eczanelerden maske, dezenfektan ve kırmızı reçeteli ilaçları da çaldıkları belirlendi.  "Pandemi çetesi" olarak adlandırılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5  milyon liralık mal çaldıkları tespit edilen cerrahi maskeli şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Üsküdar ve Pendik ilçelerinde 4,5  ayda meydana gelen 35 ayrı hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatıldı. Hırsızlık meydana gelen iş yerlerinin ve evlerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otomobilleriyle geldiklerini, kepenkleri kırarak açtıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiğini gördü. Evlerde gündüz saatlerinde kapıların göbek deliğini kırarak gerçekleşen hırsızlıkların da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

16 ADRESE YAPILAN OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, 4,5 ay süren çalışmalarının sonucunda önceden tespit ettiği 16 adrese 9 Haziran Salı günü operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde silah, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kol saati, fotoğraf makinesi, oyun konsolu ve hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

Polisin yaptığı incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞ YERLERİNİ HEDEF ALDILARŞüphelilerin pandemi sürecinde nöbetleşe çalışan eczane, PTT şubeleri ve kapalı olan tekel bayileri hedef aldıkları belirlendi. Eczanelerden maske, dezenfektan ve kırmızı reçeteli ilaç çaldıkları tespit edildi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla evlere giren şüphelilerin evlerden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, ziynet eşyası, oyun konsolu ve fotoğraf makinesi çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin vatandaşa toplam verdiği zararın 1 milyon TL olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan cerrahi maskeli şüphelilerin hırsızlık yapmak amacıyla olay yerlerine otomobilleriyle geldikleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin iş yerlerinin kepenklerini kırarak içeri girdikleri çaldıkları malzemeleri otomobillerine yükledikleri görüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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