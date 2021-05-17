Maske denetiminde polislere hakarete para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maske denetiminde polislere hakarete para cezası

Maske denetiminde polislere hakarete para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de maske denetimi yapan polis memurları A.A. ve Ö.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.Ü. (50), 8 bin 840 TL cezaya çarptırıldı.

KAYSERİ'de maske denetimi yapan polis memurları A.A. ve Ö.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan R.Ü. (50), 8 bin 840 TL cezaya çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Kayseri'de geçen yıl 12 Eylül'de Kocasinan ilçesinde maske denetimi yapan polis memurları A.A. ve Ö.A., R.Ü.'ye maske takmasını, aksi halde ceza yazacaklarını söyledi. Bunun üzerine R.Ü., polis memurlarına hakaret etti. Şikayet üzerine R.Ü. hakkında, 'hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık R.Ü. hazır bulundu. Şikayetçi polis memurları duruşmaya katılmazken, avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık R.Ü., "İddiaları kabul etmiyorum. Olmayan bir şeyi varmış gibi sunuyorlar. Suçsuzum" dedi. Mahkeme hakimi, R.Ü.'yü, 'hakaret' suçundan 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Deniz Demir Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Beren Saat Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maske denetiminde polislere hakarete para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:27:59. #1.15#

title