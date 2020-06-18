Maske denetiminde polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar
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Maske denetiminde polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte denetim yapan polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Maske denetiminde polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar
18.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:10

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte denetim yapan polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İl genelinde maske denetimi gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan 800 kişi hakkında işlem yaptı.

Kent merkezinde işlek caddelerde sabit ve ring halinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Cumhuriyet Caddesi'nde babasının kucağındaki bir çocuğun babasının maskesini düzelttiğini gören ekipler, küçük çocuğun yanına giderek, teşekkür etti.

Ekipler, küçük kız çocuğu ile bir süre sohbet etti, yakından ilgilendi.

İstasyon Caddesi'nde maskesini çantasında taşıyan bir kadına da işlem yapıldı. Kadın bir süre polis ekiplerini işlem yapmaması için ikna etmeye çalıştı.

Eşini telefon ile arayan kadın ekiplere "Ne olur yapmayın." dedi.

Maskeyi kolunu takarak gezen başka bir vatandaşa işlem yapılacağının söylenmesi üzerine kimliğini göstermeyen kişi, "Kimliğimi arabada bıraktım, ceza kesmezseniz olmaz mı", "Maske elimde, işletmelere girerken takıyorum, kurban olduğum adam", "Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz inisiyatif kullanabilirsiniz." gibi ifadeler kullandı.

Kimliğini göstermek istemeyen vatandaş daha sonra polis merkezine götürüldü.

Bazı vatandaşların da ekipleri gördüğünde yollarını değiştirdiği, bazılarının ise hemen maskelerini taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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