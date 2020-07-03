Maske'den Sakatlar Derneği'ne yardım Maske Orchestra, pandemi döneminde konser vermemelerine rağmen engellilere yardım etmeye devam ediyor

Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orchestra, pandemi nedeniyle konser verememelerine rağmen engellilere yardımı ihmal etmediler...





Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardım





Fotoğraf sanatçısı Şenan Kerçin'in kurduğu grup konser gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunuyorlardı. Grup, pandemi dönemine konser verememelerine rağmen engellileri unutmadılar ve aralarında topladıkları 10 bin Lira'yı Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesine bağışladılar.& ;

Kaynak: Snob Magazin