Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.

Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak. Bilecik Belediye Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında içinde bir 5 adet maskenin bulunduğu ambalajlı paketleri mahalle mahalle dağıtıyorlar. Bilecik'teki 10 mahalleyi bitiren ve kendilerini maske timi olarak adlandıran ekip şuana kadar 30 bin haneye maske dağıttı. - BİLECİK Kaynak: İHA