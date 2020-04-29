Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor
Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.
29.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:52
Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.
Bilecik Belediye Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında içinde bir 5 adet maskenin bulunduğu ambalajlı paketleri mahalle mahalle dağıtıyorlar. Bilecik'teki 10 mahalleyi bitiren ve kendilerini maske timi olarak adlandıran ekip şuana kadar 30 bin haneye maske dağıttı. - BİLECİK
Kaynak: İHA