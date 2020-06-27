Maske cezası kesilen vatandaş ne yaptı? Maske takmama cezası ne kadar?
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Maske cezası kesilen vatandaş ne yaptı? Maske takmama cezası ne kadar?

Maske takmadığı gerekçesiyle Bursa'da polisler tarafından ceza yazılan vatandaş olayı sosyal medyadan canlı olarak yayımladı. Kesilen cezaya itiraz etsede maskeyi koluna takan gence polis memurları ceza yazdı. Peki, maskesiz sokağa çıkma cezası ne kadar?

Maske cezası kesilen vatandaş ne yaptı? Maske takmama cezası ne kadar?
27.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:50

Bursa'da bir kafeden çıkan kişi, maskeyi yüzü yerine koluna takınca Yunus timleri tarafından maske takmama cezası yazıldı. Kars'tan geldiğini ve maskeyi kolunda unuttuğunu belirten vatandaş, sosyal medyada olayı paylaştı.

MASKE TAKMAMA CEZASI KESİLEN VATANDAŞ NE YAPTI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan Yunus timleri bir kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosya medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte dahada alevlendi.

Kars'tan geldiğini ve Bursa'da ikametinin bulunmadığını belirten Taner U. ceza kesen polis ekiplerine Kars'taki ev adresini vermek istedi. Polise sokakta kaldığını belirten öfkeli adam, "Ben kafeden çıkıyordum maske kolumda, kafede herkes maskemi takıyor. Maske nerede dedin pardon deyip taktım. Neyin cezası yok öyle gel kardeşim al kardeşim yok önce soracaksın çalışıyor musun?, pandemide çıkabildin mi? diye. Benim çıktığım mesafe 5 metre değil. Böyle bir şey yok. Gel Abi, Yaz Abi. Gelelim de ödeyecek durumumuz yok. Nasıl ödeyeceğiz cezayı?" dedi.

CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Yaklaşık 14 dakika devam eden tartışma anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Taner U,'nun yanında bulunan bir yakını "Bak telefon geliyor. Canlı yayın yapma benim canımı sıkma polis memurları işlerini yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Telefon numarasını vermeyip ceza tutanağına da imza atmayı kabul etmeyen Taner U. cezaya itiraz edeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Taner U.'ya Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edip cezayı iptal ettirebileceğini,haklılık payı varsa cezanın iptal olabileceğini söylediler.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık, valiler tarafından gerekli planlamaların yapılmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını istedi.

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