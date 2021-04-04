MASİDAP'tan bildiri yayımlayan eski amirallere tepki
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MASİDAP'tan bildiri yayımlayan eski amirallere tepki

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MASİDAP'tan bildiri yayımlayan eski amirallere tepki

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner dün toplu bir şekilde bildiri yayımlayan eski amirallere çok sert tepki gösterdi.

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) Dönem Sözcüsü Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner dün toplu bir şekilde bildiri yayımlayan eski amirallere çok sert tepki gösterdi.

MASİDAP Dönem Sözcüsü, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner bildiri yayımlayan eski amirallerle ilgili Manisa'daki sivil toplum kuruluşları olarak ortak tepkilerini ortaya koydu.

"Biz her daim vatan nöbetindeyiz. Hodri meydan." diyerek açıklamasına başlayan Öner, "Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar! Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan" dedi.

Her zaman olduğu gibi yine vatan nöbetinde olduklarını belirten Öner şunları söyledi: "Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Manisa'nın önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde 'Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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