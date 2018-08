Masfed'e Bağlı Galericiler İkinci El Oto Ticaretinde Sadece TL Kullanacak

MASFED'e bağlı galericiler ikinci el oto ticaretinde sadece TL kullanacak

MASFED Başkanı Erkoç: "Bundan böyle federasyona bağlı tüm galericiler alım-satım işlemlerini TL ile gerçekleştirecekler"

İSTANBUL - MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bugünden itibaren federasyona bağlı tüm galericilerin alım-satım işlemlerini TL ile gerçekleştireceklerini açıkladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu'nun Florya'da düzenlediği toplantıda federasyona bağlı galericilerin alım-satım işlemlerinde sadece TL kullanacaklarına ve sektörde mesleki yeterlilik belgesinin önemine vurgu yapıldı. MASFED Başkanı Aydın Erkoç, "Artık her önüne gelen 2'nci el araç ticareti yapamayacak. MASFED'e bağlı satıcılar sadece Türk lirası ile ticaret yapacak" dedi.

"Devletimizin ve hükümetimizin yanındayız"

Aydın Erkoç "15 Temmuz'da olduğu gibi MASFED olarak, devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bundan sonra yaptığımız otomobil ticaretinde Türk Lirası dışında para birimi kullanılmayacaktır. Biz ne Dolar ile ne de Euro ile araç alıp satmayacağız. Bundan sonra tamamen TL ile satışlarımızı yapacağız. MASFED olarak 65 bin meslektaşımızı temsil ediyoruz ve bu kararı almış bulunuyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin sonuna kadar yanındayız. Maddi ve manevi her türlü desteğe hazırız" dedi.

"Mesleki yeterlilik belgesi olmayan bu işi yapamayacak"

Her bireyin araç alıp satmasının devlete vergi kaybı olarak döndüğü belirten Aydın Erkoç sözlerine şöyle devam etti: "Mesleki yeterlilikleri vermeye başladık. İnşallah 2019'da uygulamalar başlayacak. Türkiye genelinde sınavları yapıyoruz. Arkadaşlarımız mesleki yeterlilik belgelerini alıyorlar. İnşallah mesleki yeterlilik belgesi olmayan bu işi yapamayacak. Her önüne gelen araç alıp satıyordu. Devletimizin ciddi bir kaybı vardı. 2017 yılında yaklaşık 7 milyon araç el değiştirmiş. Bu araçların yaklaşık 4 milyonu devlete vergi vermeyenler tarafından alınıp satılıyor. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde bu yanlışın önüne geçilecek. Yasalara uyan meslektaşlarımız ve tüketici korunmuş olacak".