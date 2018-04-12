Masfed'den "Nöbetçi Noter" Talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, araç ticaretinin hafta sonu da olduğunu ancak noterlerin kapalı olmasının handikap oluşturduğunu belirterek, "Federasyon olarak noterlerin hafta sonu da açık olması yahut hiç olmazsa nöbetçi noter olması için Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Erkoç, bir otelde sektörün değerlendirilmesi için düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, şubatta çıkan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği kanunun getirdiği yeniliklerden memnuniyetini ifade etti.

Türkiye'de yılda 7 milyon aracın el değiştirdiğini, bunlardan sadece 1,5 milyonun otomobil ticareti yapan bayiler, galeriler tarafından satıldığını ifade eden Erkoç, "Artık satıcı ehliyeti olmayanlar otomobil ticareti yapamayacak. Yeni yasayla kayıt dışılığın önüne geçilmiş olacak, mesleğimize standart gelirken tüketicinin de faydasına olacak. Kayıt dışılık ortadan kalkarsa örneğin devletimiz araç başına 500 lira vergi alsa yıllık 2-2,5 milyar Maliye Bakanlığımızın kasasına para girer." diye konuştu.

Erkoç, ikinci el araç alım satımındaki KDV'nin de kalktığını, artık sadece ticaret sonucu doğan kazançtan vergi alınmasının sektör için önemli olduğunu vurguladı.

Hurda indirimi çalışmasında hurdaya çıkacak araçlara daha yüksek meblağ ödenmesi gerektiğini savunan Erkoç, sektörün gelişmesi için yaptıkları hakkında şunları söyledi:

"Araç ticareti hafta sonları da oluyor ancak noterlerin kapalı olması handikap oluşturuyor. Çevre illerden gelenler yahut ticareti hemen bitirmek isteyenler için zorluk oluyor. Federasyon olarak noterlerin hafta sonu da açık olması yahut hiç olmazsa nöbetçi noter olması için Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle görüşmelerimiz sürüyor."