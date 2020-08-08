Maserati yeni motoru "Nettuno" ile F1 teknolojisini yollara taşıyor
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Maserati yeni motoru "Nettuno" ile F1 teknolojisini yollara taşıyor

Maserati, yeni geliştirdiği motoru Nettuno ile F1 teknolojisini süper spor yol otomobillerine uyarlıyor.

Maserati yeni motoru
08.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:52

Maserati, yeni geliştirdiği motoru Nettuno ile F1 teknolojisini süper spor yol otomobillerine uyarlıyor.

Maserati'den yapılan açıklamaya göre, performans ve tasarımı süper spor otomobillerle buluşturan Maserati, kendi bünyesinde geliştirdiği yeni motoru Nettuno'nun teknik özelliklerini tanıttı.

İleri teknoloji ürünü ve yüksek performanslı bir motor üretme fikrinden yola çıkılarak geliştirilen Nettuno, yüksek yetkinlikte ve deneyimli Maserati mühendis ile teknisyenlerin ortak çalışmalarıyla tasarlanırken, markanın yenilikçi yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Maserati'nin Modena tesislerindeki Via Emilia Ovest Maserati İnovasyon Laboratuvarı ve Via Delle Nazioni atölyelerinde tasarlanıp, yeni süper spor MC20'nin üretilmeye başlanacağı Viale Ciro Menotti fabrikasındaki Motor Hub'da geliştirilen motor, F1 teknolojisini yol otomobillerine taşımaya hazırlanıyor.

Baştan aşağı teknik bir devrim niteliğinde olan ve uluslararası patentlerle koruma altına alınan Nettuno, ilk olarak Maserati MC20'ye güç verecek.

Geleneksel 90 derece açılı ve V6 silindirli mimariye sahip olan 3,0 litre hacimli yeni motor Nettuno'da Bi-turbo beslemesi bulunuyor ve süper spor otomobillerde görülen kuru bir karter ile donatılıyor.

82 mm strok ve 88 mm çap değerine sahip motor, 11: 1 sıkıştırma oranı ile çalışıyor. 7500 d/d'da 621 HP güç üreten ve 3.000 d/d'dan itibaren 730 Nm torku kullanıma sunan motor, litre başına 207 HP güç üretiyor. Nettuno'nun teknolojisi, iki adet bujiye sahip yenilikçi ön odacıklı yanma prensibiyle öne çıkıyor.

Doğrudan Formula 1'den transfer edilen bu teknoloji, ilk kez bir yol otomobili için tasarlanan bir motorda kullanılması açısından da Nettuno'ya değer katıyor. Nettuno'da ileri teknoloji adına öne çıkan üç özellik arasında bulunan Ön Odacık tekniğinde; merkezi elektrot ile geleneksel yanma odası arasında bir yanma odası daha oluşturuluyor ve bir dizi özel olarak tasarlanmış delikle sisteme bağlanıyor.

Yan buji çözümünde, motorun güç üretimi için ön odacığa ihtiyaç duymadığı durumlarda geleneksel bir buji, yanmayı desteklemek için devreye giriyor. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere çift enjeksiyon sisteminde ise, 350 barlık yakıt besleme basıncına ve sistem devir seviyesine bağlı olarak gürültü seviyesi, emisyon ve yakıt tüketimi değerleri daha da düşüyor.

Nettuno'da yer alan bu teknolojik çözümler, sanal analizler sayesinde geliştirme ve planlama sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayan İnovasyon Laboratuvarı tarafından destekleniyor.

Güç ile tork seviyelerini iyi bir noktaya taşıyan Nettuno, MC20 ile birlikte Maserati'yi yarış dünyasına yeniden taşımaya hazırlanıyor.

Maserati'nin bu iki yeniliği ise 9-10 Eylül'de Modena'da gerçekleştirilecek "MMXX: Cesur olma zamanı" etkinliği ile sergilenecek, aynı zamanda Maserati tarafından geliştirilen iddialı programlar etkinlikle birlikte tanıtılacak.

Kaynak: AA

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