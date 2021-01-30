Maserati MC20, "2021 Yılının En Güzel Süper Spor Otomobili" ödülünü aldı
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Maserati MC20, "2021 Yılının En Güzel Süper Spor Otomobili" ödülünü aldı

30.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:36
Maserati MC20,

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Paris'te düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Maserati'nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Paris'te düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Maserati'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Festivali'nin 36'ncısı bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreninde Maserati'nin geçen eylül ayında Modena'da dünya tanıtımı yapılan yeni nesil süper spor otomobili MC20 "2021 Yılının En Güzel Süper Spor Otomobili" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse, "Maserati'nin tarihinde yeni bir sayfa açan MC20'yi yaratan, bu eşsiz projeye yürekten bağlılık gösteren ekibin emeklerini takdir eden bu önemli ödülü almış olmaktan ötürü onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Torino'daki Centro Stile Maserati'de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20, performans ve ileri teknoloji çözümleri dikkati çekerken, Maserati'nin süper spor otomobil segmentine dönüşünü de gözler önüne seriyor.

Maserati MC20'nin en ayırt edici özelliklerinden biri olarak kanat tipi kapıları öne çıkıyor. Otomobilin kapıları, sadece estetik açıdan düşünülmüş çarpıcı bir ayrıntı olmakla kalmayıp aynı zamanda sürücü ve yolcuya araca binip-inerken önemli kolaylık sağlıyor.

Maserati'nin yeni süper spor otomobili, aynı zamanda marka tarihinde dikey konumlanmış farlara sahip ilk model olmasıyla da tasarım anlayışında farkı ortaya koyuyor. Geniş, ince, yatay konumlu arka aydınlatma grubunun benzersiz bir görünüm sergilediği MC20, arka aksın önünde konumlandırılan motoruyla da dış görünümüne uygun bir performans sergiliyor. MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 "Nettuno" motoru ile sınıfının en iyi güç/ağırlık dengesi, 325 kilometre/saatin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor.

MC20, uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1'de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran "Nettuno" isimli motor sayesinde, 2,9 saniyede 0-100 kilometre/saat ve 8,8 saniyede 0-200 kilometre/saat hızlanmalarını tamamlarken, 325 kilometre/saatin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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