Masat Köyü Yayla Şenlikleri düzenlendi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında merkeze bağlı Masat Köyü'nde düzenlenen şenliklere katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, Dede Korkut Şölenleri kapsamında Masat Köyü Derneği tarafından organize edilen yayla şenliklerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Pehlivan, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade ederek, "Tabi bu organizasyonları yapabilmek kolay değil. Gurbetten sılaya bir köprü kurmak anlamına geliyor. Bu konuda emek sarf eden dernek başkanımız, yönetimde olan arkadaşlarımız ve katkı sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bayburt'taki görevinin sona ermesi dolayısıyla etkinliklere katılanlardan helallik isteyen Vali Pehlivan, "Bayburt'ta iki yıl önce göreve başlamamdan bir hafta sonra Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri başlamıştı. O zaman da bugünkü gibi Dede Korkut Türbesi ziyaretinin ardından Masat Yaylası'na çıkmıştık. Bayburt'taki görevimizi tamamlayıp güzel hatıralarla ayrılıyorum. Siz saygıdeğer hemşerilerimizle bir araya gelmek, kucaklaşmak, hasbihal etmek bizler için her zaman memnuniyet kaynağı oldu. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin." şeklinde konuştu.

Milletvekili Fetani Battal ise Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri ile Masat Yaylası Şenlikleri'nin birliğe, dirliğe, güzelliklere vesile olmasını diledi.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin, Dede Korkut'un Masat Köyü'ndeki türbe ziyaretiyle başladığını anımsatan Başkan Pekmezci de Dede Korkut'u gelecek kuşaklara aktaracaklarını dile getirdi. Başkan Pekmezci Vali Pehlivan ile Milletvekili Battal'a teşekkür ederek, Şırnak Valiliği'ne atanan Pehlivan için yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Masat Köyü Dernek Başkanı Süleyman Şahin ile Yayla Ağası Enis Aslan tarafından hizmetleri anısına Vali Pehlivan'a plaket takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA