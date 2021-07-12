Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
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Masalsı yolculuk yeniden başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Masalsı yolculuk yeniden başlıyor Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor.

Masalsı yolculuk yeniden başlıyor

KARS - Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor.

Pandemiden dolayı uzun süre ara verilen Doğu Ekspresi 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'dan hareket edecek. Doğu Ekspresi Kars'tan ise Ankara'ya 13 Temmuz 2021 tarihinde yola çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından; 'Özlem sona erdi. Dünyanın en iyi gezi rotalarından biri olan Doğu ekspresi bugün Ankara'da yarın Kars'ta yol arkadaşları ile hasret giderecek.' Doğu Ekspresi'nin tanıtım videosunun paylaşımını yaptı.

Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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