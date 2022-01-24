Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü - Haberler
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Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi yarımada kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Tarihi yarımada kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/ İHA)

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

Masalsı kar manzaraları tarihi yarımada beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Cami, kar, Güncel, Haber

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