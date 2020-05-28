Masallar, bilimle dijital ortamda buluştu İzmir'de "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" başladı

İzmir'de masalları bilimle buluşturan "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği" bu yıl online olarak yapılıyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ASHMYO) Çocuk Gelişimi Programı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, 3-6 yaş arası okul öncesi çocukları ve öğretmenleri hedefleyen, "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği", yaşanan pandemi süreci nedeniyle bu yıl dijital ortama taşındı.

Ege Üniversitesi Ege Ders Sistemi üzerinden, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan,Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, ASHMYO Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, şenlikte görev alanöğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla online bir açılış programı düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Ege Üniversitesi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bugüne kadar, bölgemizde bulunan ilk ve orta öğretim öğrencilerimizin gelişimini destekleyici ve topluma hizmet hedefiyle 20'ye yakın protokol yapıldı.Bu protokoller kapsamında farklı fakülte ve meslek yüksek okullarımız ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile çok başarılı çalışmalara imza atılmıştır. Her yıl üniversitemizin fiziksel ortamlarında yaptığımız, bu yıl ise ülkemiz ve dünyamızda yaşanan pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamlara taşıdığımız şenlikte,dijital platformlarında sağladığı avantajlarla hedefimiz bu yıl daha fazla çocuğumuza ulaşabilmek ve onların gelişimine katkı sağlayabilmektir" diye konuştu.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, "6. Uçabildiğimiz Kadar Yukarı Masallarda Bilim Şenliği kapsamında ASHMYO Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan 12 gün boyunca yayınlanacak 12 farklı masala ait videoları montajlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz youtube kanalına yüklenmiştir. Bugünden itibaren her gün saat 12:00'davideolara ait izleme bağlantıları, ilçemizdeki iki yüze yakın resmi ve özel okul ile paylaşılarak 3-6 yaş arası öğrencilerin velilerine ulaştırılacaktır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden diğer 29 ilçeyle de 12 gün boyunca video bağlantıları paylaşılarak, İzmir genelinde 3-6 yaş arası tüm çocuklarımızın masalları izleyebilmesi sağlanacaktır" dedi.

"Bilimsel bilgiyi masallar yolu ile aktarıyoruz"

ASHMYO Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi ise"Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Necdet Budak hocamızın öncülüğünde, üniversitemizde akademik gelişim ile birlikte, öğrencilerimizin içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olmaları için çabalıyoruz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Bu etkinlik, ülkemiz çocuklarının gelişimine katkı sağlayacak çok önemli bir etkinliktir. Şenlik kapsamında, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimizin seslendirmeleri ve hazırladıkları görsellerle, 12 masalda 12 deneyle çocuklarımızın keyifli zaman geçirirken içinde merak unsuru barındıracak şekilde, masallardan deneylere geçişler sağlanmış ve çocuklara masallar yoluyla bilimsel bilginin aktarılması hedeflenmiştir" diye konuştu.

EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı öğrencileri tarafından hazırlanan videolar, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün YouTube sayfasından, 7 Haziran'a kadar izlenebilecek. Program kapsamında,Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Limonun Gücü, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kan Dolaşımı, Pinokyo ile Yüzen ve Batan Cisimler, Pinokyo ile Vücudumuzu Tanıyalım, Uyuyan Güzel ve Erozyon, Külkedisi ile Genleşme gibi daha pek çokmasal bilimselbakış açısı ileçocuklarla paylaşılmaya başlandı.

Kaynak: Bültenler