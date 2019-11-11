Masalardan tuzlukları kaldırarak destek verdiler

11.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:06

Hatay'ın Payas ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı" kapsamında bazı işletmeler tuzlukları masalardan kaldırarak kampanyaya destek verdi.

İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Payas genelinde aşırı tuz tüketiminin azaltılması yönünde çalışma başlattı.

Ekipler tarafından, birçok restoran, lokanta, pastane ve börekçi bilgilendirildi.

Bazı işletmeler, masalardan tuzlukları kaldırarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak: AA