Masal Şatosu, çocukları açık alan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor - Haberler
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Masal Şatosu, çocukları açık alan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor

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Masal Şatosu, çocukları açık alan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor

Çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla başlayan ve bir süredir online olarak gerçekleştirilen Şatoda Müzik Konserleri, Masal Şatosu'nun açık alanında çocuklar ve sanatseverlerle buluştu.

Masal Şatosu, düzenlediği Şatoda Müzik etkinlikleriyle de çocuklara klasik müzik sevgisi aşılıyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen Viyolalar Şatoda Konserinde, Burcu Yazıcı, Mesut Tuncer, Ece Hopa, Umut Lekesizgöz, Zeynep Duru Sertoğlu, Tutkun Güleç ve Bengi Bahar birbirinden özel eserleri çocuklar ve klasik müzik severler için seslendirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında da canlı yayınlanan konsere sanatseverler büyük ilgi gösterirken, sanatçılar uzun bir aradan sonra seyirci ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

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Haber: Masal Şatosu, çocukları açık alan etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor - Haberler
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