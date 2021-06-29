Masal Park'ta Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor
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Masal Park'ta Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Masal Park'ta Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Masal Park'ta çalışmalar hızla ilerliyor.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan Masal Park'ta çalışmalar hızla ilerliyor. Masal Park'ta çalışmaları denetleyen Başkan Sarıkurt proje ile ilgili olarak yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Sarıkurt, Masal Park projesinin bölgenin ilk ve tek tema parkı olacağını ifade ederek, "Önerler Mahallemizin sınırları içinde yer alan ve 21 dönümlük alana inşa edilen Masal Park'ta havuz ve otopark alanındaki tesviye çalışmalarımızı tamamladık. Tesviye çalışmaları park alanı içinde yerli ve yabancı masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin yanı sıra oyun gruplarının, yürüyüş ve bisiklet yollarının, kafe ve dinlenme alanlarının konuşlandırılacağı noktalarda devam ediyor. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımız ile birlikte herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

"Kentimize Önemli Bir Sosyal Tesis Daha Kazandıracağız"

Masal Park projemizi çok önemsiyoruz. Projemiz tamamlandığında bölgemizin ilk ve tek tema parkı olacak. Masal Parkın içerisinde 21 farklı konsept ve 167 tane masal kahramanı yer alacak. Ayrıca parkın içerisinde bir de çocuklara masal okuyacak ağaç olacak. Çorlu halkının yanı sıra çok sayıda bölgeden ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacak olan Masal Park, tüm vatandaşlarımızın tekrar tekrar ziyaret etmek isteyeceği bir sosyal tesis olacak. Parkımızın yapımını bir an önce tamamlayarak sevgili çocuklarımız ve vatandaşlarımızla birlikte açılışını gerçekleştirerek hizmete sunmak en büyük arzumuz. İnanıyorum ki ekiplerimiz bu çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklar. " dedi.

Başkan Sarıkurt açıklamasının ardından Masal Park yapım çalışmalarını takip ederek Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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