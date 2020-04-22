"Masal öğretmenleri" evde kalan çocuklara kültürel değerleri aşılıyor
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Koronavirüs, Malatya, Güncel

"Masal öğretmenleri" evde kalan çocuklara kültürel değerleri aşılıyor

Malatya'da gönüllü olarak Anadolu hikayeleri anlatan "Masal öğretmenleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan küçüklere internet aracılığıyla ulaşarak yeni neslin iyi vakit geçirmesini sağlıyor.

22.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:18

Malatya'da gönüllü olarak Anadolu hikayeleri anlatan "Masal öğretmenleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan küçüklere internet aracılığıyla ulaşarak yeni neslin iyi vakit geçirmesini sağlıyor.

Daha önce gönüllü olarak okullarda canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında bu kez internet üzerinden çocuklara ulaşıyor.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara evlerinde okul ortamını yaşatan gönüllü 180 öğretmenin çektiği masal videolarını aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Çocuklar ise unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel Anadolu hikayelerini ekran başında aileleriyle takip etme imkanı buluyor.

"Çok güzel dönüşler alıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzeriden anlatılan masalların öğrenciler ve velilerden büyük beğeni topladığını söyledi.

Projenin öğrencilere olumlu katkılar sağlayacağını aktaran Berber, şöyle devam etti:

"Amacımız bütün öğrencilerimizin kültürel kodlarına yeniden dönüşlerini sağlamak. Masalın çocuklar üzerindeki etkisiyle daha fazla hayal kurabilmelerini hedefliyoruz. Hayal kuran öğrenci geleceğini daha kolay çizebilir. Masalların öğrenciler üzerinde çok etkili olacağını düşündüğümüz için Bakanlığımızın yaptığı projeye bizde destek vermek istedik. Aralık 2019'da 180 öğretmenimizi kurslarımıza aldık. Kursların ardından öğretmenlerimizin hepsi kendi kursiyerlerini oluşturdu. Öğretmenler öğrencilere anlatımlarını sundular. Şimdi masal anlatıcılığı ilimizde değer görmeye başladı. Evlerde masal anlatılıyor. 'Evde Kal, Masal Anlat' sloganıyla yola çıktık, çok güzel dönüşler alıyoruz. Videolar peş peşe geliyor. Beğenilerimiz de yüksek seviyede."

"Köklerimizle bağ kuruyoruz"

Anadolu Masalları İl Koordinatörü Günseli Tiftikçi Ulutaş da masal anlatıcılığı için çeşitli eğitimler aldıklarını belirtti.

Bu eğitimlerle yeni kursiyerler yetiştirdiklerini anlatan Ulutaş, "Anadolu masallarını öğrencilere anlatarak köklerimizle bağ kuruyoruz. Projemiz dahilinde pedagoglar ve öğretmenlerimiz masalları onlara uygun hale getirdiler. Kitap olarak da eylül ayında basılacak. Koronavirüs çıkmadan önce de okullarda anlattığımız masalları şimdi resmi sosyal medya hesaplarından anlatmaya başlıyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz hesaplarımızı takip ediyor. Diğer masal öğretmenlerimiz de buralarda masal anlatıyor." diye konuştu.

"Çocuklar da velilerine masallar anlatıyor"

Malatya'da daha önce okullarda eş zamanlı masallar anlattıklarını dile getiren Ulutaş, salgın nedeniyle bu ortamı internete taşıdıklarını ifade etti.

Ulutaş, öğrencilerin uygulamaya günden güne daha çok talep gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Uygun bir masalı onlara gönderiyorum onlar da velilerine gönderiyor. Çocuklar da velilerine masallar anlatıyor. Youtube kanalında yayınladığımız masalları dinleyerek hem öğreniyorlar hem de şarkılarını söylüyorlar. Hem dil gelişimine katkı sağlıyor hem de Anadolu kültürüne yabancı kalmıyorlar. Dönüşler çok güzel, bunu heyecanla yürütüyoruz. Malatya'da oldukça da kalabalığız. Öğrencilerimden güzel dönüşler alıyorum. 'Hocam yeni masal nerede, bir masal da bize anlatır mısınız?' diye soruyorlar. Velilerimiz de çok heyecanlı. Çünkü çocukların dil gelişimi, deyimli atasözü kullanmaları ve yeniden çocukluklarına dönmeleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

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