Masal Kahramanlarıyla Değerler Eğitimi

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te bir okulda uygulanan "Taştı Bir Kere" adlı proje kapsamında oluşturulan "masal sokağı"nda ilkokul öğrencileri, değerler eğitimi alıyor.

Hayriye Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, haftanın bir günü Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi masal kahramanlarının fotoğrafları ve hikayeleriyle süslenerek masal sokağına dönüştürülen okul koridorlarında, iyilikten temizliğe kadar çeşitli değerlerin hayatlarına katkısını öğreniyor.

Okul Müdür Yardımcısı Emirhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masal sokağı uygulamasının, okul müdürleri Ahmet Döner tarafından başlatıldığını belirterek, öğrencilerde kalıcı öğrenmenin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

"Taştı Bir Kere" projesinin 4 aşamadan oluştuğunu aktaran Ersoy, "Her ay bir değeri ele alıyoruz. Öğretmen arkadaşlarım, ilk hafta sınıflarını değiştirerek değerleri öğrencilere anlatıyor. İkinci hafta masal sokağımıza çıkıyorlar. Konu ile ilgili masalları okuyorlar, soruları cevaplandırıyorlar. Üçüncü hafta konuyla alakalı tiyatro gösterisi, son hafta da seminer veriliyor. Her ay başka bir değer bu şekilde işleniyor." diye konuştu.

Ersoy, konuların müfredata uygun hazırlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projenin adı gibi öğrencileri sınıftan alarak sokaklara, caddelere, meydanlara taşıdık. Tüm değerlere ait masalımız ve sorularımız mevcut. Hemen hemen okulumuzun bütün duvarlarını masallarla doldurmuş bulunmaktayız. Masalların eklenmesi devam edecek. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim alıyorlar. Öğrencilerimiz de velilerimiz de çok memnunlar. Şu anda 10' a yakın proje hazırlığımız var. Devam eden tüm projelere hem öğrenciler hem veliler etkin bir şekilde katılıyor. Değerlerin, kelime anlamını kitaptan okumakla değil, hayatımızda nasıl kullanılması gerektiği konusunu özümseyerek, benimseyerek öğreniyorlar. Öğrencilerin yanı sıra velilere de eğitimler veriyoruz. Senede bir defa veli toplantısına gelenler haftada bir gelmeye başladılar."

Öğretmen Güçlü: "Projenin geri dönüşleri çok olumlu"

Sınıf öğretmeni Güllü Güçlü de 13 yıldır Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nda görev yaptığını belirterek, son 4 yılda okulda çok güzel değişiklikler yaşandığını söyledi.

"Taştı Bir Kere" projesinin ikinci yılında olduklarını aktaran Güçlü, şöyle devam etti:

"Masal sokağı da bu proje kapsamında gerçekleşti. Biz bu sayede öğrencileri dersliklerden çıkarıp meydanlara taşıyoruz. Bunun haricinde 'değerler sokağımız, er ve kahramanlık meydanı' var. Eğitim ortamını değiştirip, kalıcı öğrenmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Benim 28 öğrencim var. Her ay bir değer işleniyor. Haftada bir gün masal sokağına çıkıyoruz. Düz anlatım yolunu bırakıp koridorlara çıkınca kalıcı eğitim sağlanmış oluyor. Çocuk o davranışı içselleştiriyor. Değerin ne anlama geldiğini, ona kattıklarını öğrenmiş oluyor. Projenin geri dönüşleri çok olumlu. Öğrenciler eskiden koridorlarda koşarak giderlerdi, şimdi durup nerede ne yazdığına, masalın ne anlattığına bakıyorlar. Gerçekten hem öğrenciler hem veliler için çok olumlu katkıları oldu. Davranış olarak büyük değişiklikler oldu, davranışın içselleştiğini gördük."

Öğrenci Ali: "Burada ders işlemek sıkıcı değil"

Öğrencilerden Yusuf Ali ise "masal sokağı"nda çok mutlu olduğunu belirterek, "İyiliği, değerlerimizi öğreniyoruz. Ben de arkadaşlarım da çok mutlu hissediyor. Burada ders işlemek sıkıcı değil." dedi.

Fatma Nur Uluca da 4. sınıfa gittiğini ifade ederek, "Buraya gelince değerlerimi öğreniyorum, mutlu hissediyorum. Hikayeler, masallar okuyoruz, soruları cevaplıyoruz, özet yapıyoruz. Sınıfımızda ders işlerken bazen sıkılıyoruz ama burada hiç sıkılmıyorum." diye konuştu.