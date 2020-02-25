Masal gibi projede anneler meslek öğreniyor, çocukları sosyalleşiyor

25.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:59

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Masal Evi projesinde aynı ortamda anneler meslek öğrenirken çocukları da sosyalleşiyor. İhtiyaç sahibi ailelerin öncelikli olduğu projede, kadınlara dikiş, overlok, reçme kursları verilirken, 36-53 aylık çocukların da gelişimi için eğitimler veriliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin çocukların sosyal gelişimi için uygun koşullar sağlamak ve annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi, kentte yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Konak ilçesi Toros Mahallesi'nde açılan Masal Evi, geçtiğimiz hafta da Bayraklı'da hizmete girmişti. Haftanın 5 günü hizmet veren Bayraklı Masal Evi'ne yapılacak kayıtlarda ailelerin sosyoekonomik durumları gözetilerek ihtiyaç sahibi kişilere öncelik tanınıyor. Anne ve 36-53 ay arası çocuklarının aynı anda faydalanabildiği Bayraklı Masal Evi'nde, okul öncesi dönemdeki çocuklara, sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerin keşfi, öz güven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitimler veriliyor. Annelere ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, meslek edindirme kursu ve beceri kursu veriyor. Dikiş, overlok, reçme kursları verilen kursta ilk etapta çocuk giysilerinin üretiliyor.



İki grup halinde hizmet veriliyor



Bayraklı Masal Evi Sorumlusu Çağrı Özay, aynı ortam içinde hem annelerin kurs aldığını hem de çocukların Masal Evi'nden faydalandığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın masal ekseninde hem okuma yazmaya hazırlık aşamasında olmasını hem renkleri sayıları öğrenmesini hem de hayata karşı algılarının daha eğlenceli olması üzerine hizmet veriyoruz. Annelerimize de bir taraftan meslek kazandırma ve ekonomik hayata katılma üzerine bir hizmet yürütmeye çalışıyoruz. Anneler sabah 09.00'da çocuklarını teslim ettikten sonra aynı ortamda bulunan yan sınıflarda kurslarına devam ediyorlar. 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 şeklinde iki grup halinde 36-53 aylık çocuklara hizmet veriyoruz. Günde 20 kadın iki grup halinde kurs alıyor" dedi.



Meslek öğreterek ekonomiye katkı verilmesi amaçlanıyor



Kurslarda kadınlara dikiş eğitimi veren eğitmen Ayşe Atan, amaçlarından bahsederek, "Evdeki kadınlarımızı dışarıya çıkartıp onlara meslek kazandırarak bundan sonraki hayatlarında da öğrendiği meslekle ekonomilerine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Şu anda çocuk kot eteği, kot pantolonu ve kot şortu üzerine kumaş çalışması yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Anneler çocuklarını bırakacak yer bulma derdinden kurtuldu



Bayraklı Masal Evi'nden çocuklarıyla birlikte faydalanan anneler ise, daha önce iş hayatına atılmak istediklerini ancak çocuklarını bırakacakları bir yer olmadığı için çalışmaya fırsat bulamadıklarını belirterek, Masal Evi projesiyle birlikte çocuklarıyla aynı ortamda bulunduklarını, hem meslek öğrendiklerini hem de çocuklarının güvenli bir şekilde sosyal hayata hazırlandığını ifade etti. Bu projenin kendileri için büyük rahatlık olduğunu vurgulayan anneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e de teşekkür etti. Anneler ayrıca, ileride öğrendikleri meslek sayesinde ev ekonomisine katkı vermek istediklerini söyledi.



Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Toros Mahallesi ve Bayraklı'nın ardından Masal Evi projesinin 3.'sünü önümüzdeki günlerde Kadifekale'de açılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA