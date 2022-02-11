Masal Gezginleri çevreci kahramanlarla buluşmaya devam ediyor

Oyunu ilgiyle izleyen minik çevreciler hem eğleniyor hem de çevreyi nasıl koruyacaklarını öğreniyor.

Gelecek nesillerin daha temiz bir dünyada yaşamasına katkı sunmak amacıyla çevre alanında birçok çalışmaya imza atan Mersin Yenişehir Belediyesi, temiz çevre bilincini çocuklara tiyatro oyunu ile kazandırıyor. Yenişehir Belediyesi bu kapsamda"Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor" adlı interaktif oyunu minik çevrecilerle buluşturmaya devam ediyor.

Oyunda, Can ile Cem adlı iki masal gezgini kahramanının eğitici masalları ve şarkıları eşliğinde bilgiler edinen minik çevreciler, evsel atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini ve doğru atık yönetiminin önemini de öğreniyor.Seyirciler arasından seçtikleri çocukları sahneye davet eden oyunun kahramanları, onlarla geri dönüşüm hakkında sohbet edip oyunlar oynadı. Sahneye çıkan minik seyircilere, tişört hediye edilerek çevreci kahraman ilan edildi.

Oyunu ilgiliyle izleyen minik çevreciler, oyundan sonra palyaço ve sihirbazlık gösterisi ile de eğlenceli anlar yaşadılar.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde ayda bir defa sahnelenen oyunu bugüne kadar 9 okuldan binlerce öğrenci izleme imkanı buldu.

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