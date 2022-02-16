"Masal Bayramı" adlı çocuk oyununda bir araya getirecek
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Gölcük Belediyesi, her ay düzenlediği dolu dolu kültür sanat etkinlikleri ile 7'den 70'e tüm hemşehrilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.
Bu kapsamda 19 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Gölcüklü çocuklar, Masal Bayramı adlı müzikli çocuk oyununda eğlenceli anlar yaşayacak. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda ücretsiz sahnelenecek oyunda, masal kahramanları; salonu dolduracak çocukları masal diyarına götürecek.
MASAL KAHRAMANLARI İLE ÇOCUKLAR BULUŞUYOR
Yeşim Aykut'un yazıp yönettiği, birçok masal karakterinin sahne alacağı oyunu izlemek isteyenler, 0262 422 09 09 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.
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