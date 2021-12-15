ANKARA (İHA) - "Masal Anlatıcılığı Çalıştayı" Ankara'da düzenlendi

ANKARA - Türk masallarının ele alındığı "Masal Anlatıcılığı Çalıştayı", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ortaklığınca, Başkanlığın Ankara'daki yerleşkesinde bulunan konferans salonunda "Masal Anlatıcılığı Çalıştayı" düzenlendi. Türk masallarının ele alındığı çalıştayda, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gültekin, masal anlatıcısı Berfin Sıla Kepez ve hikaye anlatıcısı Seher Kander Bilgi konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, "Bugün 'Barbie' adıyla çocuklarımıza ulaştırılan bütün ürünlerin bir şekilde milli ve yerli bir anlayışla ve milli kahramanlarla objelere dönüştürülmesi artık son kullanıcının da tükettiği malzemeler üzerinde bir algıya dönüşmesi de çok kıymetli. Fikirden işe işten kullanıma ve bu döngünün sağlanacak olması çok mutluluk verici" dedi.

Bir diğer açılış konuşmacısı olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ise "Kurum olarak biz bu büyük Masal Külliyatında iyi bir noktaya geldik. Kendi yazılımcılarımızın yazdığı bir modülde şu an 5500 adet masal sisteme yüklenmiş durumda. Bunun 1500 adedi alan incelemesi, dil incelemesi ve danışma-denetim incelemesinden geçerek külliyatın havuzuna girmiş durumda. Son okumaları yapılıyor" diye konuştu.

"Masal Anlatıcılığı Çalıştayı", konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.