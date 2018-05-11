Masak-Tbb Çalıştayı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirim sayısının artırılması baskısı ve ceza uygulaması nedeniyle "Biz bildirelim, Masak karar versin" yaklaşımının öne çıktığını belirterek, "Bu yaklaşım devam ederse 10 yıl içinde müşterilerin yarısı şüpheli olacak." dedi.

Aydın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB) ortaklaşa düzenlenen "Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, suç gelirleri ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin, sadece bir ülke için değil, küresel ekonominin güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle titiz bir uygulamaya, etkin bir denetime ve uluslararası güçlü iş birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aydın, suç gelirleri ve terörizmin finansmanıyla mücadelede en önemli konunun bilgi ve kurumlar arası iş birliği olduğunu ifade etti.

Aydın, uygulamanın çok daha etkin hale gelmesi için tespit ve önerilerini aktararak, "Yaptırıma tabi ülke, kuruluş ve kişilere ait bilgiye her zaman açık ve net olarak ulaşabilmeliyiz. Farklı yaptırım listelerini güncel olarak izleyen, yeknesak hale getiren ve onaylayan tek bir kuruma ihtiyacımız var ki bu Masak olmalıdır." diye konuştu.

Mücadele edilen kişi veya grupların, yepyeni yöntemlerle sistemin etkinliğini azaltmaya çalıştığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Doğası gereği, tecrübe edindikçe yeni önlemler alsak da öğrenme sürecinde cezalandırıcı değil yol gösterici bir yaklaşım bekliyoruz. Şüpheli işlem bildirim sayısının artırılması baskısı ve ceza uygulaması nedeniyle, 'Biz bildirelim, Masak karar versin' yaklaşımı öne çıkıyor. Çok sayıda önemsiz konu için de şüpheli işlem bildirimi yapılmak zorunda kalınıyor. Her yıl yüz binlerce şüpheli işlem bildirimi yapılması sektörü olduğundan daha yüksek gibi gösteriyor. Tabii müşteri de mağdur olabiliyor. Bu yaklaşım devam ederse 10 yıl içinde müşterilerin yarısı şüpheli olacak. Şüpheli işlem sayısı artsın diye bankalar yarıştırılmamalı. Kara paranın aklanmasıyla mücadelede gerçek hedeften sapılmamalıdır."

Aydın, bazı durumlarda kantarın topuzunun kaçabildiğini, ehemle mühimin karıştığını, son derece önemsiz ve çok küçük olaylara ölçüsüz cezaların kesildiğine şahit olduklarını belirterek, bu durumun motivasyonu düşürdüğünü dile getirdi.

"Yeni gelişen hizmet kanallarını yok etmeyelim istiyoruz"

Hüseyin Aydın, şüpheli işlem bildirimleriyle ilgili son dönemde karşılaşılan önemli bir konunun, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu konularda şüpheli işlemlerin tespitinde ve engellenmesinde bankalar düzenlemelere uyum için azami ölçüde hassasiyet göstermektedir. Yasa dışı bahisle mücadele konusunda kayda değer bir çaba ve iş birliği var ancak, farklı yasal düzenlemelerden dolayı ciddi güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bankalardan, şüpheli işlem bildirimi tarihini izleyen 7 iş günü sonunda resmi bir erteleme kararı verilmeden, müşterilerin hesaplarının ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanıma kapatılması talep edilmektedir. Bu durumda bankalar ve işlemi yapanlar Bankacılık Yasası'na göre hukuki ve idari yaptırımlarla karşılaşabilecektir.

Yasa dışı bahis oynatanlar da teknolojiyi iyi kullanıyor ve bizlerin aldığı önlemleri tabiri caizse 'dolanmaya' çalışıyor. Bankalar yeni teknoloji desteğiyle müşterilerine hızlı, ucuz ve güvenli hizmet yarışındayken, iyi niyetli olmayanlar yasa dışı gelirleri sürdürmenin peşindedir. Yasa dışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim istiyoruz."

Aydın, yasa dışı bahis oynatmayı ve oynamayı engellemek ve cezalandırmanın esas olması gerektiğini vurguladı.

Sürekli ve çok taraflı bir mücadele içinde olunması gerektiğine işaret eden Aydın, "Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Terör, kumar ve uyuşturucu listesinin bankalarla paylaşılması, müşteri riskleri ve riskli müşterilere ilişkin veri tabanı oluşturularak anlık sorgulama yapılabilmesine imkan sağlanması mücadeleye çok olumlu bir katkı yapacaktır." diye konuştu.

"Şüpheli işlem bilgi paylaşımında yasal kısıtlar kaldırılsın"

Hüseyin Aydın, şüpheli işlemlere ilişkin bilgi paylaşımında yasal kısıtların kaldırılması talebinde bulunarak, ayrıca hesaplara uygulanan bloke işlemlerinde bankaları ve bankacıları sorumluluk altında bırakmayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Masak düzenlemeleri ve denetimlerinin banka dışındaki tüm yükümlü grupları kapsamasına, düzenleme ve denetimde arbitraj olmamasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Yasa dışı bahisle ilgili soruşturma ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasının ve cezaların ağırlaştırılmasının caydırıcı bir rol oynayacağına inanıyoruz. Yasa dışı bahse aracılık etmenin ve oynamanın şuç olduğuna ve bu işe bulaşanların finansal hizmet alamayacağına ilişkin kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam etmeliyiz." değerlendirmelerini yaptı.

Aydın, yasa dışı bahis ödemelerinin engellenmesine yönelik TBB ve bankalar tarafından alınması gereken önlemleri almaya ve etkin bir şekilde uygulamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede alternatif işlem kanallarından yapılan işlemlere standartlar getirildiğinden bahseden Aydın, "Ödeme araçları ve ödeme kuruluşlarıyla olan işlemler dikkatli şekilde kontrol edilecektir. Kredi kartlarında artı bakiye uygulamasında standartlar belirlenecektir. Hesap açılış standartları belirlenecektir." şeklinde konuştu.

Aydın, bu yılın ikinci yarısında Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'ye dönük 4'üncü tur değerlendirmesini yapmasının beklendiğini aktararak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TBB olarak bu değerlendirmelere hazırlık kapsamında MASAK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordineli olarak çalışıyoruz. Uygulamadan ve denetimden gelen bilgileri değerlendirip teknik ve operasyonel yetkinliklerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.Ülkemizin çıkarlarını en üst düzeyde, sektörümüzün itibar riskini de en düşük düzeyde tutmaya çaba gösteriyoruz.

Bu çerçevede, uygulamanın öneminin farkında bir yönetim anlayışımız, tecrübeli iş ekiplerimiz, yeni teknoloji ile desteklenen iş süreçlerimiz, üyeler ve kurumlar arası güçlü iş birliğimiz var. İş birliğine açık, olumlu ve yapıcı yaklaşımınız nedeniyle Sayın Bakanım şahsınıza, MASAK Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Çalıştaya emeği geçenleri tebrik ediyor ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum."