MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu

MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Thodex vurgunu sonrası CHP'den yeni talep: Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 22:24:01. #1.16#

title