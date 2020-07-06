MASAK'ın 115 eski çalışanına FETÖ'den gözaltı ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 115 eski çalışanı gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 115 eski çalışanı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin gözaltı süresi, hakimlikçe 4 gün uzatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, eski MASAK personeline yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra göreve getirilen ve 2019 yılının Kasım ayında başka kurumlara gönderilen 115 eski MASAK çalışanı, 30 Haziran'da gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullanıcısı, bazılarının ise ankesörlü arama listesinde olduğu ve örgütün 'mahrem imam'larıyla bu yöntemle bağlantı kurduğu belirlendi. Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerin gözaltı süresi, sulh ceza hakimliğince 4 gün uzatıldı.

Kaynak: DHA