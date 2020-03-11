SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme - Ekonomi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ekonomi

MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

11.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:28
MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Ekonomi
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi Ekonomi
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı Ekonomi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Ekonomi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal...
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Emrah Muhterem Nur Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:15:51. #1.15#