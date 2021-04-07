MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı dondurulmuştur
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MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı dondurulmuştur

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı dondurulmuştur

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türk mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun tüm malvarlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

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Teröre büyük darbe! FETÖ ve PKK üyelerinden 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türk mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun tüm malvarlıklarının dondurulduğunu bildirdi.

MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2021/1 sayılı kararla terör örgütlerine yönelik olarak malvarlıklarının dondurulması kararı alındığı hatırlatıldı.  'Malvarlığı dondurma' tedbirinin Türk hukukuna ilk 7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' ile girdiği kaydedildi. Anılan Kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları kapsamında kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulabilmesi; Türkiye'nin yabancı devletlerden ve yabancı devletlerin Türkiye'den terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında malvarlığı dondurma talebinde bulunabilmesine imkan sağlandığı anımsatıldı. Açıklamada şöyle denildi: "27 Aralık 2020 tarihli 7262 sayılı 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun'un 38'inci maddesi ile de BMGK kararına ya da yabancı ülke taleplerine bağlı olmaksızın, ülkemizin terör örgütleri ile ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonların doğrudan Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması mekanizması ihdas edilmiştir. 7262 sayılı Kanunun 38'inci maddesine göre, Değerlendirme Komisyonu'nun önerisi ile Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın kararına istinaden 'malvarlığı dondurma' işlemi tesis edilmektedir. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan anılan Karar ile Türk mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun ülkemizde bulunan tüm malvarlıkları dondurulmuştur. Ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için ulusal ve uluslararası tüm hukuksal araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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